На фронті відбулося 166 бойових зіткнень, ворог застосував майже 2000 дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Ворог залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість атак російських загарбників. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 118 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, Кутьківки. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Дробишевого. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають одну ворожу атаку в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 20 атак ворога.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 52 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 113 та поранили 75 окупантів, знищили вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 20 безпілотних літальних апаратів, 20 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 10 одиниць автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Барвінівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку агресор провів чотири марні атаки в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам