На фронті відбулося 166 бойових зіткнень, ворог застосував майже 2000 дронів - Генштаб

19:08 • 6508 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
18:46 • 11705 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
16:59 • 14428 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 19598 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26 • 18110 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 17624 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 16169 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12669 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13496 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13369 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 25325 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 17197 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 16606 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 13754 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 10302 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 25387 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 27084 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 36773 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 34724 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 39975 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 10368 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 13825 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 16667 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 17260 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 47255 перегляди
На фронті відбулося 166 бойових зіткнень, ворог застосував майже 2000 дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 794 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, ворог використав 1924 дрони-камікадзе та здійснив 3249 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 113 окупантів та знищено вісім бойових броньованих машин.

На фронті відбулося 166 бойових зіткнень, ворог застосував майже 2000 дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Ворог залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість атак російських загарбників. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 118 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, Кутьківки. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Дробишевого. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають одну ворожу атаку в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 20 атак ворога.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 52 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 113 та поранили 75 окупантів, знищили вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 20 безпілотних літальних апаратів, 20 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 10 одиниць автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Барвінівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку агресор провів чотири марні атаки в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13.10.25, 07:14 • 33822 перегляди

Антоніна Туманова

