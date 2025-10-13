Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам
Київ • УНН
За добу 12 жовтня російські війська втратили 1140 солдатів, 3 танки та 21 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 становлять 1123950 осіб.
За добу 12 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів, 3 танки та 21 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1123950 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11251 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)
- артилерійських систем ‒ 33599 (+21)
- РСЗВ ‒ 1520 (+2)
- засоби ППО ‒ 1225 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69242 (+232)
- крилаті ракети ‒ 3859 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64043 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3977 (+1)
Дані уточнюються.
