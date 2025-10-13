Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 7202 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25318 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 36057 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 51015 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33656 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 99107 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109261 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54015 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53480 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42361 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярные новости
Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое зданиеPhoto12 октября, 21:11 • 12413 просмотра
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС00:48 • 12218 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes01:52 • 13059 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 3536 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 13820 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 51029 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 99117 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 109272 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 52208 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 88096 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 26810 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 58768 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 62622 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 64148 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 130187 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам

Киев • УНН

 • 3920 просмотра

За сутки 12 октября российские войска потеряли 1140 солдат, 3 танка и 21 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 составляют 1123950 человек.

Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам

За сутки 12 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат, 3 танка и 21 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1123950 (+1140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11251 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23345 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 33599 (+21)
          • РСЗО ‒ 1520 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1225 (0)
              • самолетов ‒ 427 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 69242 (+232)
                    • крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64043 (+109)
                            • специальная техника ‒ 3977 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.

                              Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп07.10.25, 20:45 • 3658 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина