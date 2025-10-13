Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам
Киев • УНН
За сутки 12 октября российские войска потеряли 1140 солдат, 3 танка и 21 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 составляют 1123950 человек.
За сутки 12 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат, 3 танка и 21 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1123950 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 11251 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23345 (0)
- артиллерийских систем ‒ 33599 (+21)
- РСЗО ‒ 1520 (+2)
- средства ПВО ‒ 1225 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 69242 (+232)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64043 (+109)
- специальная техника ‒ 3977 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.
Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп07.10.25, 20:45 • 3658 просмотров