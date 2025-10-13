На фронте произошло 166 боевых столкновений, враг применил почти 2000 дронов - Генштаб

$41.600.10
48.110.10
ukenru
19:08 • 5776 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46 • 11063 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 13930 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 19067 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 17699 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 17517 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16092 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12629 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13464 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13350 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.6м/с
78%
750мм
Популярные новости
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 24549 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 16495 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 15892 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 13009 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 9402 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 24740 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 26712 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 36440 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 34464 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 39731 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Абдель Фаттах эль-Сиси
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 9678 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 13212 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 16084 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 16687 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 47033 просмотра
Актуальное
BFM TV
СВИФТ
Financial Times
Forbes
E-6 Mercury

На фронте произошло 166 боевых столкновений, враг применил почти 2000 дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 662 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений, враг использовал 1924 дрона-камикадзе и совершил 3249 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 113 оккупантов и уничтожено восемь боевых бронированных машин.

На фронте произошло 166 боевых столкновений, враг применил почти 2000 дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений. Враг привлек для поражения 1 924 дрона-камикадзе и совершил 3 249 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 134 управляемые авиабомбы, привлек для поражения 1 924 дрона-камикадзе и совершил 3 249 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть атак российских захватчиков. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 118 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного, Кутьковки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Дробышево. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили семь попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают одну вражескую атаку в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николаевка, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отбили 20 атак врага.

На Покровском направлении захватчики совершили 52 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки. До сих пор в некоторых локациях продолжаются боевые столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 113 и ранили 75 оккупантов, уничтожили восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 20 беспилотных летательных аппаратов, 20 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, одну артиллерийскую систему, 10 единиц автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 23 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сентябрьское, Воронеж, Степное, Новониколаевка, Новогригоровка, Ялта и Сосновка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Барвиновке и Зализничному.

На Ореховском направлении агрессор провел четыре безуспешные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13.10.25, 07:14 • 33802 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Ялта
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск