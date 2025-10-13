На фронте произошло 166 боевых столкновений, враг применил почти 2000 дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений. Враг привлек для поражения 1 924 дрона-камикадзе и совершил 3 249 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 134 управляемые авиабомбы, привлек для поражения 1 924 дрона-камикадзе и совершил 3 249 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть атак российских захватчиков. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 118 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного, Кутьковки. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Дробышево. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили семь попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают одну вражескую атаку в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николаевка, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отбили 20 атак врага.

На Покровском направлении захватчики совершили 52 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки. До сих пор в некоторых локациях продолжаются боевые столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 113 и ранили 75 оккупантов, уничтожили восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 20 беспилотных летательных аппаратов, 20 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, одну артиллерийскую систему, 10 единиц автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 23 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сентябрьское, Воронеж, Степное, Новониколаевка, Новогригоровка, Ялта и Сосновка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Барвиновке и Зализничному.

На Ореховском направлении агрессор провел четыре безуспешные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам