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На Буковині затримано чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, сховавшись від прикордонної застави

На Буковині затримано чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, сховавшись від прикордонної застави

Київ • УНН

 • 24052 перегляди

Троє чоловіків з Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей були затримані прикордонниками в Чернівецькій області під час спроби незаконно перетнути кордон з Румунією пішки, за сотні метрів від кордону. Чоловіки заплатили по 6 000 євро провіднику, який їх дістанційно супроводжував.

Троє порушників кордону за вказівками переправника намагалися оминути прикордонний контроль та потрапити до Румунії, але були затримані, не діставшись до омріяного закордону сотень метрів. Про це передає УНН із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники затримали трьох порушників за кілька метрів від державного кордону

– ідеться у повідомленні відомства.

Деталі

Фахівці Держприкордонслужби України розповідають, що протиправні елементи продовжують активно пропонувати потенційним порушникам послуги провідників, зокрема на Буковині.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали попередню інформацію, та заздалегідь спланували затримання трьох чоловіків, які намагались в пішому порядку потрапити до Румунії, оминувши прикордонний контроль.

Зазначається, що жителі Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей заплатили чернівчанину по 6 тисяч євро, а той за допомогою мобільного зв’язку орієнтував їх про час та напрямки руху.

Побачивши прикордонників, порушники спробували втекти, однак були затримані, не діставшись до омріяного закордону буквально пари сотень метрів.

– інформує Державна прикордонна служба України.

Особу головного організатора встановлено, - наразі триває його пошук. Стосовно затриманих порушників складені матеріали про адміністративні правопорушення, повідомляє відомство.

Нагадаємо

У Києві правоохоронці затримали лікаря, який обіцяв за 9 тисяч доларів виготовити чоловіку фальшиву посвідку, яка дозволить йому ухилитись від служби в лавах ЗСУ.

УНН повідомляв, що закарпатські правоохоронці викрили групу ділків, які організували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

Посилення північних рубежів триває: на кордоні встановлюють камери відеоспостереження26.01.24, 16:18 • 23917 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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