Посилення північних рубежів триває: на кордоні встановлюють камери відеоспостереження
Київ • УНН
Україна посилює оборону своїх північних кордонів, встановлюючи камери відеоспостереження, повідомляє Державна прикордонна служба. Нові заходи безпеки спрямовані на завчасне виявлення загроз та підвищення безпеки кордону.
В рамках посилення оборони північних рубежів України, на кордоні встановлюють камери відеонагляду. Про це заявила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
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У відомстві підкреслили, що найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження
Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно й оперативно зреагувати на зміни в обстановці
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Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу.
У відомстві наголошують, що метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону ДПСУ продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі й шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об’єктів.
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