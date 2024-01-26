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Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения

Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 14:18  •  3070 просмотра

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Украина усиливает оборону своих северных границ, устанавливая камеры видеонаблюдения, сообщает Государственная пограничная служба. Новые меры безопасности направлены на заблаговременное выявление угроз и повышение безопасности границы.

В рамках усиления обороны северных рубежей Украины, на границе устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что наиболее угрожающие направления уже обустроены такими системами удаленного наблюдения

Камеры дают возможность обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы, подразделения могут заранее ее разоблачить и вовремя и оперативно среагировать на изменения в обстановке

- резюмировал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Изображения выводятся на центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы. 

В ведомстве отмечают, что целью обеспечения надежной охраны и обороны границы ГПСУ продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе и путем установки систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов.

Напомним

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как на севере Украины активно развиваются оборонительные рубежи и создается мощная система инженерных заграждений в случае роста угрозы со стороны РФ

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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