Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения
Киев • УНН
Украина усиливает оборону своих северных границ, устанавливая камеры видеонаблюдения, сообщает Государственная пограничная служба. Новые меры безопасности направлены на заблаговременное выявление угроз и повышение безопасности границы.
В рамках усиления обороны северных рубежей Украины, на границе устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве подчеркнули, что наиболее угрожающие направления уже обустроены такими системами удаленного наблюдения
Камеры дают возможность обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы, подразделения могут заранее ее разоблачить и вовремя и оперативно среагировать на изменения в обстановке
Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере26 январь 2024, 07:30 • 54384 просмотра
Изображения выводятся на центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы.
В ведомстве отмечают, что целью обеспечения надежной охраны и обороны границы ГПСУ продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе и путем установки систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов.
Напомним
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как на севере Украины активно развиваются оборонительные рубежи и создается мощная система инженерных заграждений в случае роста угрозы со стороны РФ
Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения
Украина усиливает оборону своих северных границ, устанавливая камеры видеонаблюдения, сообщает Государственная пограничная служба. Новые меры безопасности направлены на заблаговременное выявление угроз и повышение безопасности границы.
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