Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения

В рамках усиления обороны северных рубежей Украины, на границе устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что наиболее угрожающие направления уже обустроены такими системами удаленного наблюдения

Камеры дают возможность обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы, подразделения могут заранее ее разоблачить и вовремя и оперативно среагировать на изменения в обстановке - резюмировал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Изображения выводятся на центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы.

В ведомстве отмечают, что целью обеспечения надежной охраны и обороны границы ГПСУ продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе и путем установки систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов.

Напомним

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