Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере

Командование Северной операционной зоны проводит постоянные тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить украинских воинов к выявлению вражеских диверсантов. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

В приграничных районах Сумской области продолжаются боевые действия, которые представляют серьезную угрозу как для военных, так и для гражданских жителей. Вражеская армия использует различные виды оружия, включая артиллерию и авиацию. Большой угрозой является активность диверсионных групп противника, - подчеркнул он.

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По словам Сергея Наева, украинские военные, которые стоят на защите, активно противодействуют попыткам вражеских диверсантов.

Командование Северной операционной зоны проводит постоянные тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военных к выявлению и нейтрализации врага, который пытается пересечь границу, - добавил он.

Командующий отметил, что контрдиверсионные группы уже неоднократно демонстрировали свою эффективность в обезвреживании вражеских диверсантов, поэтому их готовность к действиям чрезвычайно важна.

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