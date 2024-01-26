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Наєв показав, як проходять тренування контрдиверсійних груп на півночі

Наєв показав, як проходять тренування контрдиверсійних груп на півночі

Київ • УНН

 • 56798 перегляди

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про чергові навчання контрдиверсійних груп Північного оперативного командування. Ці групи, протидіючи загрозам вздовж кордону Сумської області, знешкоджують ворожих диверсантів.

Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати українських воїнів до виявлення ворожих диверсантів. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника,

- наголосив він.

Деталі

За словами Сергія Наєва, українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів.

Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога який намагається перетнути кордон,

- додав він.

Командувач зазначив, що контрдиверсійні групи вже неодноразово демонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів, тому їх готовність до дій є надзвичайно важливою.

Для боротьби з російськими ДРГ створені контрдиверсійні резерви - Наєв24.01.24, 09:25 • 31650 переглядiв

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