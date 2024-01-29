На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы

Трое нарушителей границы по указаниям переправщика пытались обойти пограничный контроль и попасть в Румынию, но были задержаны, не добравшись до заветной заграницы сотен метров. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники задержали трех нарушителей в нескольких метрах от государственной границы - говорится в сообщении ведомства.

Детали

Специалисты Госпогранслужбы Украины рассказывают, что противоправные элементы продолжают активно предлагать потенциальным нарушителям услуги проводников, в частности на Буковине.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили предварительную информацию, и заранее спланировали задержание трех мужчин, которые пытались в пешем порядке попасть в Румынию, минуя пограничный контроль.

Отмечается, что жители Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей заплатили черновчанину по 6 тысяч евро, а тот с помощью мобильной связи ориентировал их о времени и направлениях движения.

Увидев пограничников, нарушители попытались убежать, однако были задержаны, не добравшись до желанной заграницы буквально пары сотен метров. - информирует Государственная пограничная служба Украины.

Личность главного организатора установлена, - сейчас продолжается его поиск. В отношении задержанных нарушителей составлены материалы об административных правонарушениях, сообщает ведомство.

Напомним,

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