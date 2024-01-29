На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы
Трое мужчин из Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей были задержаны пограничниками в Черновицкой области при попытке незаконно пересечь границу с Румынией пешком, в сотнях метров от границы. Мужчины заплатили по 6 000 евро проводнику, который их дистанционно сопровождал.
Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам
Дания отправила военный корабль Iver Huitfeldt присоединиться к коалиции США в Красном море для противодействия атакам хуситов на международное судоходство.
Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана
Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины.
Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин
С февраля 2022 года Украина получила около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки от стран-доноров. Эти средства позволили правительству обеспечить устойчивое управление и полностью профинансировать социальные и гуманитарные расходы в условиях российского вторжения.
Укрпочта представила марку к своему 30-летию
2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
Россия формирует подкрепление для подразделений на левом берегу Херсонской области после того, как они понесли большие потери, по словам украинских чиновников. В Крыму также наблюдается определенная активность по пополнению запасов российских войск.
На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров
российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Иван Федоров отметил, что россия пропускает лишь 10% украинцев, которые пытаются посетить родственников.
Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.
россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА
Никополь подвергся удару российской артиллерии, в результате чего пострадали двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года. У одного из них серьезные осколочные ранения головы и грудной клетки, другой будет лечиться дома.
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.