Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки - Зеленський
Київ • УНН
Україна очікує п'ять документів "мирного плану", схвалених Конгресом США, після чого Зеленський зустрінеться з Трампом. Документи передбачають підтримку у відновленні України та створення фонду для відшкодування збитків українцям.
Україна очікує отримати п’ять документів "мирного плану", які мають бути схвалені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Після остаточного узгодження плану президент Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американською делегацією в Берліні 15 грудня, передає УНН.
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки. Тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка, як у НАТО. Тобто дзеркальна п’яті поправки для всіх, хто в Альянсі
За його словами, документи передбачають також підтримку у відновленні України після війни.
Президент України також наголосив на створенні спеціального фонду для відшкодування збитків українцям, які втратили житло: "Це великі гроші, десятки мільярдів доларів. Я думаю, десь ми нарахуємо біля 70-80 мільярдів".
Крім того, Зеленський зазначив, що обговорювали фінансову підтримку сімей загиблих військових, а також відновлення критичної інфраструктури, енергетики, шкіл та університетів.
"Щодо гарантій безпеки важливо, щоб наші військові обговорювали всі деталі. Я маю на увазі американо-українська команда. І я вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантів безпеки", - наголосив президент України.
Нагадаємо
Україна може отримати гарантії безпеки, аналогічні статті 5 договору НАТО, згідно з мирною угодою, що обговорювалася в Берліні. Ці гарантії не будуть постійними, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, розпочатої росією у 2014 році.
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС15.12.25, 20:26 • 9604 перегляди