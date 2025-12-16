Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности - Зеленский

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 9404 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 32408 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 31497 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 26057 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 24090 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38323 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 22828 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22426 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22579 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22977 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.7м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 11247 просмотра
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску17:53 • 6768 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения18:12 • 3882 просмотра
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo18:32 • 3824 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным22:21 • 3968 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38323 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 35345 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 43043 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 90839 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 108600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 28391 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 45481 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 46378 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 50530 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 85347 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Отопление
Forbes
FIFA (серия видеоигр)

Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности - Зеленский

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Украина ожидает пять документов "мирного плана", одобренных Конгрессом США, после чего Зеленский встретится с Трампом. Документы предусматривают поддержку в восстановлении Украины и создание фонда для возмещения ущерба украинцам.

Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности - Зеленский

Украина ожидает получить пять документов "мирного плана", которые должны быть одобрены Конгрессом Соединенных Штатов Америки. После окончательного согласования плана президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американской делегацией в Берлине 15 декабря, передает УНН.

Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности. То есть проголосованные, утвержденные Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО. То есть зеркальные пятые поправки для всех, кто в Альянсе

- сказал Зеленский.

По его словам, документы предусматривают также поддержку в восстановлении Украины после войны.

Президент Украины также отметил создание специального фонда для возмещения ущерба украинцам, потерявшим жилье: "Это большие деньги, десятки миллиардов долларов. Я думаю, где-то мы насчитаем около 70-80 миллиардов".

Кроме того, Зеленский отметил, что обсуждалась финансовая поддержка семей погибших военных, а также восстановление критической инфраструктуры, энергетики, школ и университетов.

"Что касается гарантий безопасности, важно, чтобы наши военные обсуждали все детали. Я имею в виду американо-украинскую команду. И я считаю, что мы очень близки к сильным гарантам безопасности", - подчеркнул президент Украины.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин