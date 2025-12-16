Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности - Зеленский
Киев • УНН
Украина ожидает пять документов "мирного плана", одобренных Конгрессом США, после чего Зеленский встретится с Трампом. Документы предусматривают поддержку в восстановлении Украины и создание фонда для возмещения ущерба украинцам.
Украина ожидает получить пять документов "мирного плана", которые должны быть одобрены Конгрессом Соединенных Штатов Америки. После окончательного согласования плана президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американской делегацией в Берлине 15 декабря, передает УНН.
Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о гарантиях безопасности. То есть проголосованные, утвержденные Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО. То есть зеркальные пятые поправки для всех, кто в Альянсе
По его словам, документы предусматривают также поддержку в восстановлении Украины после войны.
Президент Украины также отметил создание специального фонда для возмещения ущерба украинцам, потерявшим жилье: "Это большие деньги, десятки миллиардов долларов. Я думаю, где-то мы насчитаем около 70-80 миллиардов".
Кроме того, Зеленский отметил, что обсуждалась финансовая поддержка семей погибших военных, а также восстановление критической инфраструктуры, энергетики, школ и университетов.
"Что касается гарантий безопасности, важно, чтобы наши военные обсуждали все детали. Я имею в виду американо-украинскую команду. И я считаю, что мы очень близки к сильным гарантам безопасности", - подчеркнул президент Украины.