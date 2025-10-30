Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph

З України виїхали майже 100 тисяч чоловіків віком 18-22 року після послаблень правил виїзду. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Teregraph.

Деталі

Як зазначає видання, за даними прикордонної служби Польщі 99 тисяч чоловіків з України віком від 18 до 22 років перетнули кордон від кінця серпня. Водночас в період з січня по кінець серпня в Польщу в’їхало майже 46 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років.

Крім того повідомляється, що кількість українських чоловіків в Німеччині зросла до 1 тисячі до середини вересня, тоді як до того їх було 19. До жовтня вона зросла до 1400-1800 чоловік на тиждень.

Нагадаємо

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Водночас ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, все частіше висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків.