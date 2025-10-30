Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph

Из Украины выехали почти 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет после ослабления правил выезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Teregraph.

Детали

Как отмечает издание, по данным пограничной службы Польши 99 тысяч мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с конца августа. В то же время в период с января по конец августа в Польшу въехало почти 46 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Кроме того, сообщается, что количество украинских мужчин в Германии выросло до 1 тысячи к середине сентября, тогда как до этого их было 19. К октябрю оно выросло до 1400-1800 человек в неделю.

Напомним

После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин 18–22 лет, количество заявок на защиту в Германии выросло со 100 до тысячи в неделю. Это вызвало беспокойство региональных органов власти, особенно в Баварии, где усиливаются требования более жесткого контроля миграции.

В то же время ультраправые и консервативные партии в Европе, в частности в Польше и Германии, все чаще выражают обеспокоенность из-за увеличения количества молодых украинских мужчин.