Литва встановила "зуби дракона" на кордонах з росією та білоруссю
Київ • УНН
Литва встановила бетонні загородження "Зуби дракона" на невикористовуваних прикордонних пунктах з росією та білоруссю. Це частина планових заходів Балтійської лінії оборони, спрямованих на обмеження в'їзду військової техніки.
У межах зведення Балтійської лінії оборони Литва розмістила бетонні загородження на ділянках кордону з росією та білоруссю. Про це інформує Литовська армія, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що "Зуби дракона" встановлені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з білоруссю, а також на невикористовуваному пункті Романішкес на кордоні з росією та в деяких інших місцях.
Литовські військові повідомили, що розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід", що мають відбутися в Білорусі – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.
Це невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку білорусі та росії
Нагадаємо, Литва, член НАТО, оголосила безпольотну зону біля столиці Вільнюса вздовж кордону з білоруссю через загрозу від безпілотників. Це дозволить збройним силам реагувати на порушення повітряного простору.
Раніше повідомлялося, що Литва переходить до створення ешелонованої лінії оборони з протитанковими ровами та укріпленнями. Проєкт вартістю 1,1 млрд євро інтегрується з оборонними лініями Латвії та Естонії.
Крім того, Латвія, Фінляндія та Литва заборонили або обмежили купівлю нерухомості громадянами рф для національної безпеки. Естонія, Норвегія та штат Техас також розглядають подібні заходи.
