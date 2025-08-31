$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 13596 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 36017 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 63947 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 79298 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 97532 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248728 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 107157 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84160 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98236 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 313895 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Литва встановила "зуби дракона" на кордонах з росією та білоруссю

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Литва встановила бетонні загородження "Зуби дракона" на невикористовуваних прикордонних пунктах з росією та білоруссю. Це частина планових заходів Балтійської лінії оборони, спрямованих на обмеження в'їзду військової техніки.

Литва встановила "зуби дракона" на кордонах з росією та білоруссю

У межах зведення Балтійської лінії оборони Литва розмістила бетонні загородження на ділянках кордону з росією та білоруссю. Про це інформує Литовська армія, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що "Зуби дракона" встановлені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з білоруссю, а також на невикористовуваному пункті Романішкес на кордоні з росією та в деяких інших місцях.

Литовські військові повідомили, що розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід", що мають відбутися в Білорусі – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

Це невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку білорусі та росії

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, Литва, член НАТО, оголосила безпольотну зону біля столиці Вільнюса вздовж кордону з білоруссю через загрозу від безпілотників. Це дозволить збройним силам реагувати на порушення повітряного простору.

Раніше повідомлялося, що Литва переходить до створення ешелонованої лінії оборони з протитанковими ровами та укріпленнями. Проєкт вартістю 1,1 млрд євро інтегрується з оборонними лініями Латвії та Естонії.

Крім того, Латвія, Фінляндія та Литва заборонили або обмежили купівлю нерухомості громадянами рф для національної безпеки. Естонія, Норвегія та штат Техас також розглядають подібні заходи.

Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження06.04.25, 18:52 • 15372 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Державний кордон України
Білорусь
Латвія
НАТО
Техас
Вільнюс
Фінляндія
Литва
Норвегія
Естонія