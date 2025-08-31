$41.260.00
Литва установила «зубы дракона» на границах с Россией и Беларусью

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Литва установила бетонные заграждения «Зубы дракона» на неиспользуемых пограничных пунктах с Россией и Беларусью. Это часть плановых мероприятий Балтийской линии обороны, направленных на ограничение въезда военной техники.

Литва установила «зубы дракона» на границах с Россией и Беларусью

В рамках строительства Балтийской линии обороны Литва разместила бетонные заграждения на участках границы с Россией и Беларусью. Об этом информирует Литовская армия, передает УНН.

Детали

Отмечается, что "Зубы дракона" установлены на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах.

Литовские военные сообщили, что размещение "зубов дракона" не связано с учениями "Запад", которые должны состояться в Беларуси – это плановые мероприятия в рамках проекта Балтийской линии обороны.

Это небольшая часть долгосрочного плана контрмобильности, который снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России

- говорится в сообщении.

Напомним, Литва, член НАТО, объявила бесполетную зону возле столицы Вильнюса вдоль границы с Беларусью из-за угрозы от беспилотников. Это позволит вооруженным силам реагировать на нарушения воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Литва переходит к созданию эшелонированной линии обороны с противотанковыми рвами и укреплениями. Проект стоимостью 1,1 млрд евро интегрируется с оборонными линиями Латвии и Эстонии.

Кроме того, Латвия, Финляндия и Литва запретили или ограничили покупку недвижимости гражданами РФ для национальной безопасности. Эстония, Норвегия и штат Техас также рассматривают подобные меры.

Вита Зеленецкая

Политика
Государственная граница Украины
Беларусь
Латвия
НАТО
Техас
Вильнюс
Финляндия
Литва
Норвегия
Эстония