Локдаун в Україні, погрози Угорщини та ситуація на Донбасі — головні події доби

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Київ • УНН

 • 19562 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні через коронавірус на новорічні свята планують запровадити повний локдаун. В НАТО вбачають посилення позицій Росії після подій у Нагірному Карабасі та Білорусі. Угорщина погрожує Україні через обшуки нацменшин на Закарпатті. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

В Україні обговорюють повний локдаун через COVID-19

В Україні планують запровадити повний локдаун через поширення COVID-19 на три тижні. За словами народного депутата Олександра Дубинського, обмеження можуть ввести з 24 грудня по 15 січня, проте точної дати поки немає.

У МОЗ наполягають, що тритижневий локдаун Україні потрібен, оскільки у січні-лютому буде сезонна захворюваність на грип і потрібно буде госпіталізувати людей ще й з цїєю хворобою. Окрім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив, що якщо українським медикам не підвищать зарплатню, вони почнуть масово виїжджати працювати за кордон.

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що в Україні потрібно вводити терміновий локдаун через те, що дуже зростають тяжкі випадки COVID-19, і ситуація є загрозливою. Він також заявив, що Україна не отримає черговий транш від МВФ до кінця року.

Водночас, в МВФ заявили, що через пандемію, економічне зростання в зоні євро в першому кварталі 2021 року буде більш слабким, ніж очікувалося, якщо ситуація з коронавірусом якісно не зміниться в найближчі місяці.

На думку начальника ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, в Україні необхідно вводити локдаун щонайменше на три тижні, а на відміну від “карантину вихідного дня” обмеження мають стосуватись роботи громадського транспорту, зокрема метро.

Проте мер Львова Андрій Садовий, коментуючи локдаун, заявив, що Різдво скасувати не можна, оскільки “у цей час у Львові особлива атмосфера”.

Ситуація у Нагірному Карабасі

З початку загострення ситуації у Нагірному Карабасі з боку Азербайджана загинули 93 мирних жителя, понад 410 людей були поранені. Таку цифру навели у генпрокуратурі Азербайджану.

У Вірменії після домовленостей про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху опозиція вимагає відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. В Єревані тривають протести. В понеділок увечері поліція почала затримання активістів, які намагалися перекрити центральний проспект Єревана Маштоца, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

На фоні протестів президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти повернути на батьківщину військовополонених і заручників, які перебувають в Азербайджані.

Експерти порівняли конфлікти на Донбасі та в Карабасі

На думку американського генерала Бена Ходжеса, конфлікт в Нагірному Карабаху пов’язаний з Донбасом і Кримом. Він переконаний, що і Європа, і США повинні більше приділяти уваги ситуації в Чорноморському регіоні, як в сфері інвестицій, так і в сфері безпеки.

З ним згоден спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, який зазначив, що експерт пропонує Україні почати рухатися в бік реінтеграції з залучення іноземних інвестицій і паралельно рухатися з військової точки зору. Арестович назвав три ключові речі, про які говорив американський генерал Бен Ходжес щодо України з точки зору ЄС і НАТО.

Водночас в НАТО вбачають посилення позицій Росії після подій у Карабасі та Білорусі. На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде 1-2 грудня в форматі відеоконференції, НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі, в тому числі в контексті подій в Нагірному Карабасі і Білорусі.

Обшуки на Закарпатті та конфлікт з Угорщиною

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив в СБУ депутатське звернення у зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Раніше стало відомо, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

Після цього у МЗС Угорщини обурилися ситуацію, а його очільник Петер Сіярто почав погрожувати Україні, що буде блокувати перемовини щодо вступу в НАТО. Міністр закордонних справ Угорщини також заявив, що в МЗС викликали українського посла задля пояснень. Реакції МЗС України на ситуацію поки що немає.

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