Ситуація у Карабасі: президент Вірменії звернувся до Путіна за допомогою

“Зокрема, в листі президента Саркісяна йдеться, що вірменська громада і діаспора глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася навколо солдатів і мирних жителів, які перебувають в полоні у Азербайджані. Посередництво президента Росії стане великою підтримкою у вирішенні вкрай болючого питання — повернення наших військовополонених, мирних жителів, а також тіл загиблих”, — наголошується в повідомленні.

У Вірменії вже декілька днів біля будівлі уряду йдуть акції протесту з вимогою повернути на батьківщину вірменських військовополонених, утримуваних Азербайджаном.

Відзначимо, що минулого тижня парламент Вірменії відмовився скасувати військовий стан.

У Нагірному Карабаху 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі.