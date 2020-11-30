Ситуація у Карабасі: президент Вірменії звернувся до Путіна за допомогою

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти повернути на батьківщину військовополонених і заручників, які перебувають в Азербайджані. Про це в понеділок повідомляє пресслужба президентської адміністрації Вірменії, пише УНН.

“Зокрема, в листі президента Саркісяна йдеться, що вірменська громада і діаспора глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася навколо солдатів і мирних жителів, які перебувають в полоні у Азербайджані. Посередництво президента Росії стане великою підтримкою у вирішенні вкрай болючого питання — повернення наших військовополонених, мирних жителів, а також тіл загиблих”, — наголошується в повідомленні.

У Вірменії вже декілька днів біля будівлі уряду йдуть акції протесту з вимогою повернути на батьківщину вірменських військовополонених, утримуваних Азербайджаном.

Відзначимо, що минулого тижня парламент Вірменії відмовився скасувати військовий стан.

У Нагірному Карабаху 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі.

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