Ситуация в Карабахе: президент Армении обратился к Путину за помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь возвратить на родину военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба президентской администрации Армении, пишет УНН.
“В частности, в письме президента Саркисяна говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане. Посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса — возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших”, — отмечается в сообщении.
В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.
Отметим, что на прошлой неделе парламент Армении отказался отменить военное положение.
В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.