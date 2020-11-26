Ситуація у Карабасі: парламент Вірменії відмовився скасувати військовий стан

“За скасування воєнного стану проголосували 36, проти — 56 депутатів. Рішення не приймається”, — підбив підсумок голосування віце-спікер парламенту Ален Сімонян.

Опозиційні фракції парламенту “Процвітаюча Вірменія” і “Освічена Вірменія”, які ініціювали обговорення в парламенті, вважають, що військовий стан в країні уряд використовує для того, щоб не допустити мітинги і демонстрації із закликом відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Міноборони Вірменії стверджує, що після спільної заяви глав РФ, Вірменії і Азербайджану щодо припинення вогню в Нагірному Карабасі у Вірменії і Азербайджану утворилися нові кордони, для захисту яких потрібно продовження воєнного стану.

Засідання парламенту Вірменії, 26 листопада 2020 року:

Довідка: 27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. 9 листопада президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабаху з 00:00 10 листопада. Військові підрозділи Азербайджану і Вірменії зупинилися на займаних позиціях, а в регіоні розгорнуто сили російських миротворців.