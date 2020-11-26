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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 7802 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 22314 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 44801 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 70455 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105146 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110072 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Ситуация в Карабахе: парламент Армении отказался отменить военное положение

Ситуация в Карабахе: парламент Армении отказался отменить военное положение

Киев  •  УНН

 • 13229 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Заседание законодательного органа транслировала пресс-служба парламента, пишет УНН.

“За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается”, — подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции парламента “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.

Заседание парламента Армении, 26 ноября 2020 года:

Справка: 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

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