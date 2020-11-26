Ситуация в Карабахе: парламент Армении отказался отменить военное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Заседание законодательного органа транслировала пресс-служба парламента, пишет УНН.
“За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается”, — подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.
Оппозиционные фракции парламента “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.
Заседание парламента Армении, 26 ноября 2020 года:
Справка: 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.