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Ситуація у Карабасі: Азербайджан уточнив кількість цивільних жертв зі своєї сторони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генпрокуратура Азербайджану повідомила в понеділок уточнені дані про кількість загиблих серед цивільного населення з азербайджанської сторони в результаті ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху, пише УНН.

“В результаті обстрілу з вірменської сторони з 27 вересня по сьогоднішній день загинули 93 мирних жителі, 410 осіб отримали поранення”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

У відомстві додали, що ще п’ятеро мирних жителів загинули і четверо отримали поранення, підірвавшись на мінах.

Раніше, президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти повернути на батьківщину військовополонених і заручників, які перебувають в Азербайджані.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходять під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачінського коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці.

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