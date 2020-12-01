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Степанов пояснив, навіщо МОЗ потрібен тритижневий локдаун

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністерству охорони здоров’я потрібен тритижневий локдаун, оскільки у січні-лютому в Україні буде сезонна захворюваність на грип і потрібно буде госпіталізувати людей з цим захворюванням. Про це в ефірі програми "Свобода слова" розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“Локдаун, який нам потрібен, він потрібен нам як трьохтижневий локдаун. Чому тритижневий: теж дуже важлива річ, тому що окрім ситуації, яка пов’язана виключно з COVID-19, в нас ще є сезонна захворюваність на грип. В нас кінець січня-початок лютого — це буде зростання по грипу. Їх, цих людей, треба теж госпіталізувати. В них теж пневмонії. І це все впливає. І ми ситуацію дивимося загальну — нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з великим зростанням кількості захворівших на COVID-19, а щоб в нас це було збалансовано, разом з тими цифрами, які ми очікуємо по грипу”, — пояснив Степанов.

Проте міністр охорони здоров’я заперечив запровадження жорстких обмежень з 23 грудня, а глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що в уряді ще немає фінальної моделі локдауну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати немає. 

Як повідомляв УНН, в Україні станом на 30 листопада зафіксовано 732 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 9 946. За минулу добу в країні 114 летальних випадків, одужала — 5 771 особа. За весь час пандемії в Україні одужали понад 345 тис. людей, летальних випадків — 12 327.

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