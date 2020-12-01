Степанов пояснил, зачем МОЗ нужен трехнедельный локдаун

“Локдаун, который нам нужен, он нужен нам как трехнедельный локдаун. Почему трехнедельный: тоже очень важный момент, потому что кроме ситуации, связанной исключительно с COVID-19, у нас еще есть сезонная заболеваемость гриппом. У нас конец января-начало февраля — это будет рост по гриппу. Их, этих людей, надо тоже госпитализировать. У них тоже пневмонии. И это все влияет. И мы ситуацию смотрим общую — нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с большим ростом количества заболевших COVID-19, а чтобы у нас это было сбалансировано, вместе с теми цифрами, которые мы ожидаем по гриппу”, — пояснил Степанов.

Однако министр здравоохранения опроверг введение жестких ограничений с 23 декабря, а глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в правительстве пока нет финальной модели локдауна.

Напомним, Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет.

Как сообщал УНН, в Украине состоянию на 30 ноября зафиксировано 732 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 9 946. За минувшие сутки в стране 114 летальных случаев, выздоровел — 5771 человек. За все время пандемии в Украине выздоровели более 345 тыс. человек, летальных случаев — 12 327.