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Допомога МВФ означає, що Україна має величезні проблеми - Гетманцев

Допомога МВФ означає, що Україна має величезні проблеми - Гетманцев

Київ • УНН

 • 16339 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд дає кредит тільки тим країнам, які мають структурні проблеми, наразі Україна є однією з таких держав. Про це заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу Newsone, передає УНН.

“Я вам чітко скажу, що траншу (МВФ) не буде до кінця року... Я вам поясню процес взаємодії з Міжнародним валютним фондом: ми спочатку отримуємо місію, яка здійснює оцінку виконаних нами структурних маяків, потім ми отримуємо заяву, що ми готові і є підстави для надання траншу. Тільки потім це питання виноситься на борд МВФ і ми отримуємо транш”, — сказав Гетманцев.

Водночас, з його слів, допомога МВФ не є перемогою для українців, як вважають певні політики.

“МВФ — це не визнання наших шалених реформ. МВФ дає кредит тільки тим країнам, які мають структурні проблеми і в економіці, і в державному управлінні, і взагалі в суспільстві. Це — визнання того, що ми — країна з величезними проблемами. Але, МВФ у цей період часу дає нам можливість залучити кредити, залучити кошти під фінансування тих боргів, які у нас є зараз, під відносно невеликі відсотки. Це дуже важливо для нас, тому що ми повинні здешевити наш державний борг”, — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України повідомив, що, за високо ймовірним сценарієм, Україні вдасться домовитися у поточному році про місію МВФ і вона отримає кошти у наступному році.

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