Помощь МВФ означает, что Украина имеет огромные проблемы - Гетманцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Международный валютный фонд дает кредит только тем странам, которые имеют структурные проблемы, пока Украина является одной из таких стран. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала Newsone, передает УНН.
"Я вам четко скажу, что транша (МВФ) не будет до конца года ... Я вам объясню процесс взаимодействия с Международным валютным фондом: мы сначала получаем миссию, которая осуществляет оценку выполненных нами структурных маяков, затем мы получаем заявление, что мы готовы и есть основания для предоставления транша. Только потом этот вопрос выносится на борд МВФ и мы получаем транш", - сказал Гетманцев.
В то же время, по его словам, помощь МВФ не является победой для украинцев, как считают некоторые политики.
"МВФ - это не признание наших безумных реформ. МВФ дает кредит только тем странам, которые имеют структурные проблемы и в экономике, и в государственном управлении и вообще в обществе. Это - признание того, что мы - страна с огромными проблемами. Но, МВФ в этот период времени дает нам возможность привлечь кредиты, привлечь средства под финансирование тех долгов, которые у нас есть сейчас, под относительно небольшие проценты. Это очень важно для нас, потому что мы должны удешевить наш государственный долг", - заявил нардеп.
Напомним, ранее министр финансов Украины сообщил, что, по высоко вероятному сценарию, Украине удастся договориться в текущем году о миссии МВФ и она получит средства в следующем году.