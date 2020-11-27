Марченко розповів про "найбільш ймовірний сценарій" отримання Україною коштів від МВФ

"У нас ці кошти, звичайно, передбачені у бюджеті. Більше того, у нас були передбачені два транші від МВФ. Ми виконали усі структурні "маяки" для першого перегляду. Звичайно, зараз вже є інші структурні "маяки", щодо яких ми ще у процесі виконання… Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Може виявитися так, що це рішення якимось чином буде знайдено. Але я не хочу давати якісь оптимістичні обіцянки щодо цього. Більш ймовірним сценарієм, я би сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію і ці кошти будуть вже у наступному році", - сказав Марченко.

Він зазначив, що "питання навіть не у транші, а у меседжах і взаємодії".

"Якщо ми зможемо переломити негативний наратив останніх місяців, це вже буде великою перемогою, я вважаю. Тому що це відкриває нам шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком, і так далі", - додав міністр.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.

Також нагадаємо, експерт розповів, як покриватимуть дефіцит держбюджету без траншу МВФ.