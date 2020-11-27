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Марченко рассказал о "наиболее вероятном сценарии" получения Украиной средств от МВФ

Марченко рассказал о "наиболее вероятном сценарии" получения Украиной средств от МВФ

Киев  •  УНН

 • 15678 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По высоко вероятному сценарию, Украине удастся договориться в текущем году о миссии МВФ и она получит средства в следующем году. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС, передает УНН.

"У нас эти средства, конечно, предусмотрены в бюджете. Более того, у нас были предусмотрены два транша от МВФ. Мы выполнили все структурные "маяки" для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные "маяки", по которым мы еще в процессе выполнения... Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет. Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году", - сказал Марченко.

Он отметил, что "вопрос даже не в транше, а в месседжах и взаимодействии".

"Если мы сможем переломить негативный нарратив последних месяцев, это уже будет большой победой, я считаю. Потому что это открывает нам путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком, и так далее", - добавил министр.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Также напомним, эксперт рассказал, как будут покрывать дефицит госбюджета без транша МВФ.

Украинские Национальные Новости

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