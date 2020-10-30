Експерт розповів, як покриватимуть дефіцит держбюджету без траншу МВФ

“На сьогодні, як визначалися при затвердженні облікової ставки в жовтні цього року, відповідно, припущенням прогнозу Національного банку є те, що Україна залишатиметься у програмі Міжнародного валютного фонду і отримуватиме планові кредити від міжнародних партнерів, зокрема міжнародних фінансових організацій. Дійсно, при цьому питання бюджету залишається складним, тому що на сьогодні, зважаючи на те, що вже листопад фактично, не затверджений проект бюджету ще в першому читанні”, - сказав Андрій Блінов.

Він зазначив, що бюджет мав бути затверджений у першому читанні, хоча за бюджетним кодексом, це мало бути зроблено до 20 жовтня.

“Відповідно, гальмування цієї співпраці, яке є очевидним, воно на сьогодні закладає ризик того, що не буде можливості покриття, точніше, фінансування, дефіциту бюджету в такому обсязі. Але власне, ми розуміємо, що... У разі ненадходження запланованих обсягів зовнішнього кредитування, зокрема, від МФО, недокладання дефіциту, відповідно, скорочення видатків бюджету (тобто, фактично секвестр, або зміна джерел покриття дефіциту) - теоретично може бути приватизація, внутрішня емісія, тощо. Але ці рішення, вони на сьогодні жодним чином не прийняті”, - додав експерт.

Він зазначив, що ситуація дуже динамічна напередодні засідання РНБО з цього приводу і, відповідно, до цього результату будуть рішення Президента і інших органів влади.

“Безумовно, історія навколо Конституційного суду є в цілому ризиком для співпраці з Міжнародним валютним фондом і міжнародними організаціями. Відповідно, ще від Національного банку будуть офіційних посадових осіб заяви з цього приводу. І, відповідно, про перспективи отримання траншів”, - додав Блінов.

Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.

Також нагадаємо, на думку експерта Олександра Хари, рішення Конституційного Суду України про неконституційність відповідальності за брехню в декларації ставить під загрозу не лише безвізовий режим з ЄС, але і фінансову підтримку міжнародних установ та загалом політичну підтримку партнерів нашої країни.