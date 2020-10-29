Рішення КСУ: Україна ризикує безвізом, грошима МВФ та політичною підтримкою — експерт

“Все залежатиме від реакції Банкової на ці питання, і якщо будуть здійснені певні кроки, то ми можемо уникнути цих негативних наслідків. Але я почав би з загальнополітичної підтримки, яка є надзвичайно важливою, тому що ми з 2014 року де-факто знаходимось у стані війни з РФ. Тому навіть просто менш політична підтримка нас означатиме наближення РФ до своєї мети повернення України в сферу свого впливу. Це не є практична річ, але вона є важливою. Друге — безвіз”, — сказав експерт, відповідаючи на питання про ризики для України внаслідок рішення КСУ.

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Він зауважив також, що безвіз є частиною загального задуму, який був реалізований в тому числі Угодою про асоціацію з ЄС і про Зону вільної торгівлі — він є наріжним каменем, і “якщо його забрати з цієї структури, вона почне рушитись”.

“Третій момент — це фінансова допомога, оскільки, безумовно, якщо корупція у нас розцвітатиме, це точно не буде тією річчю, з якою будуть миритись в МВФ, ЄБРР чи інших фінансових інституціях. Я вже не кажу про інші держави, оскільки, якщо є більші ризики корупції, то, відповідно, вартість запозичень буде зростати, як для держави України, так і для приватного бізнесу. Далі — це сигнал бізнесу, в тому числі і українському, що в цій державі корупція — це абсолютно нормальна річ, і можна далі продовжувати так, оскільки ти не будеш впійманий”, — зазначив Хара.

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На його думку, під загрозу рішення КСУ може поставити і підтримку одного з найближчих партнерів України, а саме Сполучених Штатів.

“Якщо в Україні корупції дається зелене світло, то яким чином можна допомагати такій державі? Передусім з боку США. Вони будуть не впевнені, що гроші американських платників податків не будуть розворовані. Це теж доволі конкретна річ в умовах, коли нам потрібні американські кораблі, американська зброя, ті ж самі спільні навчання, тренування військових. Тобто це вже є загрозою національної безпеки”, — пояснив фахівець.

Співрозмовник УНН додав також, що питання корупції є одним з найулюбленіших знарядь Кремля з керування іншими державами, а Україна є “найгіршим прикладом цього”.

“Безумновно, для росіян відкриваються більші можливості впливати на українську політику руками і корисних ідіотів, і тих, хто за гроші просуває російський інтерес”, — додав він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.



Як повідомляв УНН, Конституційний суд України 5 червня 2019 року ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями.