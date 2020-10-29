ЄС може запустити механізм призупинення безвізу через рішення КСУ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Європейський союз може запустити механізм тимчасового призупинення безвізу через рішення Конституційного Суду про неконституційність відповідальності за брехню в декларації. Це рішення ставить під загрозу і отримання 1,2 млрд євро від МВФ та незалежність НКРЕКП. Про це УНН розповіла нардеп, член комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева.
“Ситуація є достатньо серйозною, адже єврокомісія за підстав абсолютної бездіяльності української сторони (щодо рішення КСУ — ред.) може потенційно запустити тимчасовий механізм призупинення безвізу. І на саміті ЄС було підтверджено, що відкликання безвізу може статися тільки на B2B відносинах, тобто по окремим особам, або політичним фігурам”, — сказала Мезенцева.
Вона додала, що на ВРУ та Офіс віце-прем’єрки з Євроінтеграції Ольги Стефанішиної зараз покладена велика відповідальність за цей процес.
“По-перше, ми говоримо не тільки про безвізовий режим, а і взагалі про наш потенційний макрофінансовий пакет в 1,2 млрд євро, він ще не отриманий. Ми говоримо також про інтеграцію енергетичного ринку, це незалежність НКРЕКП. Говоримо про нещодавню велику перемогу, про закон про електронні комунікації, або стара назва телекомунікації, що дає поштовх до цифрового ринку”, — додала нардеп.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.
Як повідомили в МЗС, рішення Конституційного суду України створює серйозну проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але і для наших відносин з партнерами.