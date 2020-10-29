ЕС может запустить механизм приостановления безвиза из-за решения КСУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Европейский союз может запустить механизм временной приостановки безвизовых через решение Конституционного Суда о неконституционности ответственности за ложь в декларации. Это решение ставит под угрозу и получения 1,2 млрд евро от МВФ и независимость НКРЭКУ. Об этом УНН рассказала нардеп, член комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева.
“Ситуация достаточно серьезная, ведь Еврокомиссия на основаниях абсолютной бездеятельности украинской стороны (по решению КСУ — ред.) может потенциально запустить временный механизм приостановления безвиза. И на саммите ЕС было подтверждено, что отзыв безвиза может произойти только на B2B отношениях, то есть по отдельным лицам или политическим фигурам”, — сказала Мезенцева.
Она добавила, что на ВРУ и Офис вице-премьера по Евроинтеграции Ольги Стефанишиной сейчас возложена большая ответственность за этот процесс.
“Во-первых, мы говорим не только о безвизовом режиме, но и вообще о нашем потенциальный макрофинансовом пакете в 1,2 млрд евро, он еще не получен. Мы говорим также об интеграции энергетического рынка, это независимость НКРЭКУ. Говорим о недавней большой победе, о законе об электронных коммуникациях, или старое название телекоммуникации, что дает толчок к цифровому рынку”, — добавила нардеп.
Напомним, Конституционный суд Украины признал, не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
Как сообщили в МИД, решение Конституционного суда Украины создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами.