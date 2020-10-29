Решение КСУ: Украина рискует безвизом, деньгами МВФ и политической поддержкой - эксперт

"Все будет зависеть от реакции Банковой на эти вопросы, и если будут осуществлены определенные шаги, то мы можем избежать этих негативных последствий. Но я бы начал с общеполитической поддержки, являющейся чрезвычайно важной, потому что мы с 2014 года де-факто находимся в состоянии войны с РФ. Поэтому даже просто меньшая политическая поддержка нас будет означать приближение РФ к своей цели возвращения Украины в сферу своего влияния. Это не практичная вещь, но она важна. Второе - безвиз", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о рисках для Украины вследствие решения КСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС может запустить механизм приостановления безвиза из-за решения КСУ - нардеп

Он отметил также, что безвиз является частью общего замысла, который был реализован в том числе Соглашением об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли - он является краеугольным камнем, и "если его забрать из этой структуры, она начнет рушиться".

"Третий момент - это финансовая помощь, поскольку, безусловно, если коррупция у нас расцветать, это точно не будет той вещью, с которой будут мириться в МВФ, ЕБРР или других финансовых учреждениях. Я уже не говорю о других государствах, поскольку, если есть большие риски коррупции, то, соответственно, стоимость заимствований будет расти, как для государства Украина, так и для частного бизнеса. Далее - это сигнал бизнесу, в том числе и украинскому, что в этом государстве коррупция - это абсолютно нормально, и можно дальше продолжать так, поскольку ты не будешь пойман", - отметил Хара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов - НАПК



По его мнению, под угрозу решение КСУ может поставить и поддержку одного из ближайших партнеров Украины, а именно Соединенных Штатов.

"Если в Украине коррупции дается зеленый свет, то каким образом можно помогать такому государству? Прежде всего со стороны США. Они будут не уверены, что деньги американских налогоплательщиков не будут розворованы. Это тоже довольно конкретная вещь в условиях, когда нам нужны американские корабли, американское оружие, те же совместные учения, тренировки военных. То есть это уже является угрозой национальной безопасности", - пояснил специалист.

Собеседник УНН добавил также, что вопрос коррупции является одним из самых любимых орудий Кремля по управлению другими государствами, а Украина является "худшим примером".

"Безусловно, для россиян открываются большие возможности влиять на украинскую политику руками и полезных идиотов, и тех, кто за деньги продвигает российский интерес", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.



Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.