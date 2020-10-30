Эксперт рассказал, как будут покрывать дефицит госбюджета без транша МВФ

"На сегодня, как определялись при утверждении учетной ставки в октябре этого года, соответственно, предположением прогноза Национального банка является то, что Украина будет оставаться в программе Международного валютного фонда и получать плановые кредиты от международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Действительно, при этом вопрос бюджета остается сложным, так как на сегодня, несмотря на то, что уже ноябрь фактически не утвержден проект бюджета еще в первом чтении", - сказал Андрей Блинов.

Он отметил, что бюджет должен быть утвержден в первом чтении, хотя по бюджетному кодексу, это должно быть сделано до 20 октября.

"Соответственно, торможение этого сотрудничества, которое является очевидным, оно сегодня закладывает риск того, что не будет возможности покрытия, точнее, финансирования, дефицита бюджета в таком объеме. Но собственно, мы понимаем, что ... В случае непоступления запланированных объемов внешнего кредитования, в частности, от МФО, недокладывание дефицита, соответственно, сокращение расходов бюджета (то есть, фактически секвестр, или изменение источников покрытия дефицита) - теоретически может быть приватизация, внутренняя эмиссия и др. Но эти решения, они сегодня никоим образом не приняты", - добавил эксперт.

Он отметил, что ситуация очень динамичная накануне заседания СНБО по этому поводу и, соответственно, к этому результату будут решения Президента и других органов власти.

"Безусловно, история вокруг Конституционного суда в целом является риском для сотрудничества с Международным валютным фондом и международными организациями. Соответственно, еще от Национального банка будут официальных должностных лиц заявления по этому поводу. И, соответственно, о перспективах получения траншей", - добавил Блинов.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Также напомним, по мнению эксперта Александра Хары, решение Конституционного Суда Украины о неконституционности ответственности за ложь в декларации ставит под угрозу не только безвизовый режим с ЕС, но и финансовую поддержку международных организаций и в целом политическую поддержку партнеров нашей страны.