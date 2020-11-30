Гетманцев підтримує введення термінового локдауну: "треба вживати заходи вже сьогодні"

“Питання в тому, що дуже зростають тяжкі випадки. А саме, тяжкі випадки — це те, що потребує ліжка. І зростає смертність від цього ж захворювання і від того, що тяжких випадків стає більше. Ці цифри свідчать про те, що ситуація є загрозливою, і що треба вживати заходів вже сьогодні. Тому я виступаю за терміновий локдаун, я виступаю за те, що його треба вводити, не відкладаючи, і виходити з нього тоді, коли будуть відповідні цифри”, — сказав Гетманцев.

З його слів, питання про те, коли бізнес понесе менші втрати — при введенні карантину зараз чи на новорічні свята, є “спірним”.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні необхідно вводити “локдаун” якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу.



Як повідомляв УНН, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.