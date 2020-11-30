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Гетманцев підтримує введення термінового локдауну: "треба вживати заходи вже сьогодні"

Київ • УНН

 • 10078 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні потрібно вводити терміновий “локдаун”, не відкладаючи, і виходити з нього тоді, коли зміниться на краще статистика щодо захворюваності. Про це заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу Newsone, передає УНН.

“Питання в тому, що дуже зростають тяжкі випадки. А саме, тяжкі випадки — це те, що потребує ліжка. І зростає смертність від цього ж захворювання і від того, що тяжких випадків стає більше. Ці цифри свідчать про те, що ситуація є загрозливою, і що треба вживати заходів вже сьогодні. Тому я виступаю за терміновий локдаун, я виступаю за те, що його треба вводити, не відкладаючи, і виходити з нього тоді, коли будуть відповідні цифри”, — сказав Гетманцев.

З його слів, питання про те, коли бізнес понесе менші втрати — при введенні карантину зараз чи на новорічні свята, є “спірним”.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні необхідно вводити “локдаун” якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу.

Як повідомляв УНН, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

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