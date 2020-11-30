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Гетманцев поддерживает введение срочного локдауна: "надо принимать меры уже сегодня"

Гетманцев поддерживает введение срочного локдауна: "надо принимать меры уже сегодня"

Киев  •  УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине нужно вводить срочный “локдаун”, не откладывая, и выходить из него тогда, когда изменится к лучшему статистика по заболеваемости. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала Newsone, передает УНН.

“Вопрос в том, что очень растут тяжелые случаи. В частности, тяжелые случаи — это то, что требует койки. И растет смертность от этого же заболевания и от того, что тяжелых случаев становится больше. Эти цифры свидетельствуют о том, что ситуация является угрожающей, и надо принимать меры уже сегодня. Поэтому я выступаю за срочный локдаун, я выступаю за то, что его надо вводить, не откладывая, и выходить из него тогда, когда будут соответствующие цифры”, — сказал Гетманцев.

По его словам, вопрос о том, когда бизнес понесет меньшие потери — при введении карантина сейчас или на новогодние праздники, является “спорным”.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине необходимо вводить “локдаун” как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса.

Как сообщал УНН, 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителями Кабмина прогнозы развития эпидемической ситуации и определится, нужно внедрять полный локдаун и когда.

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