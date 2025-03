Пандемія: МВФ очікує значно повільніше економічне зростання у зоні євро у першому кварталі 2021 року

“Відновлення, яке почало зароджуватися, знаходиться під загрозою через велику другу хвилю вірусу, попереду стоять значні завдання з протидії пандемії та забезпечення міцного відновлення”, — відзначили в МВФ. “Реальний ВВП зони євро різко впав в першій половині (поточного) року. Дієва монетарна політика Європейського центрального банку (ЄЦБ), безпрецедентне бюджетне стимулювання, фінансовий сектор та інші заходи на національному та рівні ЄС допомогли пом’якшити вплив кризи і підтримали значний відскік в третьому кварталі, — йдеться в тексті. — Економічна активність як і раніше значно нижче докризового рівня, але рівень безробіття виріс помірно, завдяки використанню схем по збереженню робочих місць”.

Зростання кількості випадків нової коронавірусної інфекції та відновлення карантину “вдарили по довірі, знизили мобільність”. “За більш, ніж очікувалося, високим зростанням в третьому кварталі року піде більш слабка активність в четвертому кварталі, — вважають експерти. — У випадку, якщо динаміка пандемії сильно не зміниться в найближчі місяці, в першому кварталі 2021 року зростання буде більш слабким, ніж передбачалося в жовтневому огляді світової економіки”. У зв’язку з цим в організації знову вказали на “крайню невизначеність”.

“Затяжна криза в сфері охорони здоров’я і повільне відновлення можуть привести до збільшення фінансових умов, більшої вразливості державного і приватного сектора, в той час як запізнювання на ринку праці викличе нерівність і бідність, — наголошується в тексті. — Тривалі переговори про майбутні відносини між Великою Британією і ЄС і можлива ескалація торгової напруженості додають невизначеності”.

У МВФ закликали продовжити призупинення базового документа зони євро — Пакту стабільності і зростання — до стійкого закріплення відновлення. “Це може бути відповідний час для реформування фіскальних правил ЄС. Лідери ЄС повинні доручити Єврокомісії виробити фундаментальні реформи правил”, — пропонують експерти. На їхню думку, необхідно продовжити заходи підтримки фінансового сектора, поки відновлення не буде йти повним ходом. “Це включає банки, які будуть утримуватися від виплати дивідендів і зворотного викупу акцій. Буфери капіталу і ліквідності необхідно поступово відновлювати для забезпечення кредитної спроможності банків”, — говориться в тексті.

