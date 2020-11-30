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Пандемия: МВФ ожидает более медленный экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года

Пандемия: МВФ ожидает более медленный экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года

Киев  •  УНН

 • 13575 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года будет более слабым, чем ожидалось, если ситуация с пандемией коронавируса качественно не изменится в ближайшие месяцы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Международного валютного фонда (МВФ), пишет УНН.

“Зарождающееся восстановление находится под угрозой из-за большой второй волны вируса, впереди стоят значительные задачи по противодействию пандемии и обеспечению прочного восстановления”, — отметили в МВФ. “Реальный ВВП зоны евро резко упал в первой половине (текущего) года. Действенная монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), беспрецедентное бюджетное стимулирование, финансовый сектор и другие меры на национальном и уровне ЕС помогли смягчить влияние кризиса и поддержали значительный отскок в третьем квартале, — говорится в тексте. — Экономическая активность по-прежнему значительно ниже докризисного уровня, но уровень безработицы вырос умеренно, благодаря использованию схем по сохранению рабочих мест”.

Рост числа случаев новой коронавирусной инфекции и возобновление карантина “ударили по доверию, снизили мобильность”. “За более, чем ожидалось, высоким ростом в третьем квартале года последует более слабая активность в четвертом квартале, — считают эксперты. — В случае, если динамика пандемии сильно не изменится в ближайшие месяцы, в первом квартале 2021 года рост будет более слабым, чем предсказывалось в октябрьском обзоре мировой экономики”. В этой связи в организации вновь указали на “крайнюю неопределенность”.

“Затяжной кризис в сфере здравоохранения и медленное восстановление могут привести к усугублению финансовых условий, большей уязвимости государственного и частного сектора, в то время как запаздывание на рынке труда вызовет неравенство и бедность, — отмечается в тексте. — Продолжающиеся переговоры о будущих отношениях между Великобританией и ЕС и возможная эскалация торговой напряженности добавляют неопределенности”.

В МВФ призвали продлить приостановку базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — до устойчивого закрепления восстановления. “Это может быть подходящее время для реформирования фискальных правил ЕС. Лидеры ЕС должны поручить Еврокомиссии выработать фундаментальные реформы правил”, — предлагают эксперты. По их мнению, необходимо продолжить меры поддержки финансового сектора, пока восстановление не будет идти полным ходом. “Это включает банки, которые будут воздерживаться от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций. Буферы капитала и ликвидности необходимо постепенно восстанавливать для обеспечения кредитной способности банков”, — говорится в тексте.

IMF staff have concluded discussions with the #EU’s authorities on the annual review of the euro area economy. Read their preliminary conclusions here: https://t.co/2WVNFgmSJh pic.twitter.com/F0RGQmMEOf

— IMF (@IMFNews) November 30, 2020

STARTING NOW: LIVE press briefing with IMF Managing Director @KGeorgieva and Director of the European Department Alfred Kammer on the IMF staff’s preliminary findings of the IMF’s annual review of the euro area economy. https://t.co/8z1C7mtgyw https://t.co/32FIa0fHIz

— IMF (@IMFNews) November 30, 2020

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