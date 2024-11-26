Украинцы стали активнее нести деньги в банки: вклады за месяц выросли почти на 6 млрд гривен

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Общая сумма вкладов физлиц в банках Украины достигла 1331,6 млрд гривен по состоянию на 1 ноября. С начала года прирост вкладов составил 96,8 млрд гривен, из которых 58,7 млрд - реальный рост.

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины за октябрь выросла на 5,9 млрд гривен и по состоянию на 1 ноября составляет 1 331,6 млрд гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц, передает УНН.

"По состоянию на 1 ноября 2024 общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд гривен, что на 5,9 млрд гривен больше аналогичного показателя на 1 октября. С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд гривен, из которых 58,7 млрд гривен – реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2024 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Общая сумма их вкладов составила 147,7 млрд гривен.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября сохраняется 854,9 млрд гривен в национальной валюте и 476,7 млрд гривен в иностранной валюте.

Напомним

Нацбанк с 20 ноября обновляет правила валютных операций для поддержки международной торговли и технической помощи. Изменения коснутся импортных контрактов, репатриации дивидендов и использования валютных кредитов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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