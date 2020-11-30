Під час пандемії COVID-19 українські медики стали магнітом для Європи — Степанов

“Я був в Житомирі. І спілкувався там з жінкою в реанімації, яка лікар-невропатолог, яка лікує хворих на гострий мозковий інсульт. Жанна Басківська, 15 років стажу в неї, донька 5 років... І в неї горять очі. Я в неї запитав, кажу: „Жанна, а яка у вас заробітна платня?“ Її реакція: вона опускає очі, каже, „ну, якщо без доплати, які ви ввели у вересні, то близько 6 тис. грн“. Шести тисяч гривень. В рази менше, ніж заробітна плата касира в супермаркеті, при всій повазі до цих людей, які працюють на цих посадах”, — сказав Степанов.

Міністр зазначив, що у Держбюджет на 2021 рік заклали зарплатню лікаря від 23 тис. грн, медсестри — 17 тис. грн і санітарки — 12 тис. грн.

“Якщо ми не піднімемо заробітну платню нашим медичним працівникам, і це вже реальність: вони, особливо після „ковіду“, стали магнітом для всіх європейських країн. „Ковід“ всім країнам, медичним системам поставив двійку. Вся ця концепція, що нам не треба така кількість лікарів, яку нам нав’язували п’ять років — вона вся розвалилася. І зараз наші медичні працівники почнуть виїжджати. І почнуть зі спеціальності, яку, мабуть, вже вивчили всі в нашій країні — реаніматолог-анестезіолог. Їх 7,5 тис. Вони довели, що вони дуже фахові спеціалісти. І це показники, на які зараз орієнтуються європейські країни, — це рівень смертності в нашій країні на сьогоднішній день. Саме тому я не погодився з цим бюджетом. Я не підтримав його на засіданні уряду. І я буду відстоювати саме ті цифри, доводити, говорити з народними депутатами. Зараз не питання шикарних якихось речей, нам треба банально вижити”, — заявив очільник МОЗ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У НСЗУ заявили, що у Бюджеті-2021 недостатньо коштів для вакцинації від COVID-19.