Во время пандемии COVID-19 украинские медики стали магнитом для Европы — Степанов

“Я был в Житомире. И общался там с женщиной в реанимации, которая врач-невропатолог, которая лечит больных острым мозговым инсультом. Жанна Баскивская, 15 лет стажа у нее, дочь 5 лет... И у нее горят глаза. Я у нее спросил, говорю: „Жанна, а какая у вас заработная плата?“ Ее реакция: она опускает глаза, говорит, „ну, если без доплаты, которые вы ввели в сентябре, то около 6 тыс. грн“. Шести тысяч гривен. В разы меньше, чем заработная плата кассира в супермаркете, при всем уважении к этим людям, которые работают на этих должностях”, — сказал Степанов.

Министр отметил, что в Госбюджете на 2021 год заложили зарплату врача от 23 тыс. грн, медсестры — 17 тыс. грн и санитарки — 12 тыс. грн.

“Если мы не поднимем зарплату нашим медицинским работникам, и это уже реальность: они, особенно после” ковида“, стали магнитом для всех европейских стран. “Ковид” всем странам, медицинским системам поставил двойку. Вся эта концепция, что нам не надо такое количество врачей, которую нам навязывали пять лет, — она вся развалилась. И сейчас наши медицинские работники начнут выезжать. И начнут со специальности, которую, видимо, уже изучили все в нашей стране — реаниматолог-анестезиолог. Их 7,5 тыс. Они доказали, что они очень профессиональные специалисты. И это показатели, на которые сейчас ориентируются европейские страны, — это уровень смертности в нашей стране на сегодняшний день. Именно поэтому я не согласился с этим бюджетом. Я не поддержал его на заседании правительства. И я буду отстаивать именно те цифры, доказывать, говорить с народными депутатами. Сейчас не вопрос шикарных каких-то вещей, нам надо банально выжить", — заявил глава Минздрава.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В НСЗУ заявили, что в бюджете-2021 недостаточно средств для вакцинации от COVID-19.