Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники перекрили дороги, виникли сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція Вірменії в понеділок увечері почала затримання активістів, які намагалися перекрити центральний проспект Єревана Маштоца, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляції місцевих ЗМІ.
“Нікол, зрадник, Нікол, подай у відставку!”, — скандують учасники акції протесту. На даний момент на проспекті Маштоца і прилеглих вулицях ситуація залишається напруженою, учасники акції протесту періодично намагаються зупинити рух машин.
Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Опозиційні політики вважають, що підписана ним 9 листопада спільну заяву з президентами Росії Володимиром Путіним і Азербайджану Ільхамом Алієвим про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху по суті є капітуляцією. Вони також називають прем’єра відповідальним за внутрішні економічні та соціальні проблеми республіки.
Сам Пашинян заявляв, що після падіння Шуші боротьба для вірменської сторони втратила сенс, тому що з цього моменту Єреван вже не зміг би домогтися перелому в бойових діях. Президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди.
Ситуація в Єревані сьогодні: