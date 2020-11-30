Ситуация в Карабахе: в Ереване протестующие перекрыли дороги, возникли стычки с полицией

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 8339 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 70695 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105187 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110094 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полиция Армении в понедельник вечером начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляции местных СМИ.

“Никол, предатель, Никол, подай в отставку!”, — скандируют участники акции протеста. В настоящий момент на проспекте Маштоца и прилегающих улицах ситуация остается напряженной, участники акции протеста периодически пытаются остановить движение машин.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Ситуация в Ереване сегодня:

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