Ситуация в Карабахе: в Ереване протестующие перекрыли дороги, возникли стычки с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полиция Армении в понедельник вечером начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляции местных СМИ.
“Никол, предатель, Никол, подай в отставку!”, — скандируют участники акции протеста. В настоящий момент на проспекте Маштоца и прилегающих улицах ситуация остается напряженной, участники акции протеста периодически пытаются остановить движение машин.
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.
Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
Ситуация в Ереване сегодня: