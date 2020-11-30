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"Різдво скасувати не можна": у Львові виступили проти запровадження локдауну

"Різдво скасувати не можна": у Львові виступили проти запровадження локдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Мер Львова Андрій Садовий коментуючи локдаун заявив, що Різдво скасувати не можна, оскільки "у цей час у Львові особлива атмосфера". Тому він має думку, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилень з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Я дивлюсь по кількості людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, ріст є дуже серйозний. Однак у нас по Львову ситуація, в принципі, рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях. Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів із точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень", - сказав Садовий.

За його словами, це може дати більший ефект, ніж різка зупинка всього.

"Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", — додав Садовий.

Зазначається, що у Львові коронавірусну інфекцію виявили у 46 тис. 78 осіб. З них 29 тис. 68 — одужали, 1236 — померли.

Нагадаємо, керівництво держави обговорює доцільність запровадження локдауну.

Раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

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