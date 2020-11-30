"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против введения локдауна

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация, в принципе, ровно держится по количеству заболевших людей и по койкоместах. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах. Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", - сказал Садовый.

По его словам, это может дать больший эффект, чем резкая остановка всего.

"Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готовой, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - добавил Садовый.

Отмечается, что во Львове коронавирусную инфекцию обнаружили у 46 тыс. 78 человек. Из них 29 тыс. 68 - выздоровели, 1236 - умерли.

Напомним, руководство государства обсуждает целесообразность введения локдауна.

Ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.