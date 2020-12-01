Франція готова інвестувати 70 млн доларів у водопостачання Луганської області

“Посол Франції заявив, що вони готові інвестувати 70 млн доларів у Попаснянський район Луганської області для зміни системи водопостачання. Такі дискусії постійно ведуться навколо нашої делегації в ТКГ. Є країни і міжнародні організації, які хочуть інвестувати в окремі райони Луганської та Донецької області України як по цей бік лінії розмежування, так і по інший. Тільки потрібно створити умови”, — сказав Арестович.

Коментуючи думку американського генерала Бена Ходжес щодо конфлікту на Донбасі, спікер української делегації в ТКГ зазначив, що експерт пропонує почати рухатися в бік реінтеграції з залучення іноземних інвестицій і паралельно рухатися з військової точки зору.

“Ці дві клавіші, Ходжес вважає, дозволять підняти увагу до України на ще більший рівень в ЄС і НАТО, і показати, що ми серйозний гравець, який робить сильні кроки, для того, щоб рухатися з ЄС і НАТО одночасно в рішенні цілого ланцюга регіональних конфліктів”, — резюмував Арестович.

Нагадаємо, за словами посла Франції Етьєна де Понсена, за останні два роки з урахуванням активної реалізації вертолітного і корабельного проектів МВС України, гуманітарного проекту поліпшення водопостачання Маріуполя з перспективою його поширення на Луганщину, загальна вартість всіх економічних програм співпраці між Україною і Францією становить 800 млн євро.