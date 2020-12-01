Франция готова инвестировать 70 млн долларов в водоснабжение Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. После реализации проекта по водоснабжению в Мариуполе, что в Донецкой области, Франция готова инвестировать 70 млн долларов в Попаснянский район Луганской области. Об этом в эфире ТК “Дом” рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.
“Посол Франции заявил, что они готовы инвестировать 70 млн долларов в Попаснянский район Луганской области для изменения системы водоснабжения. Такие дискуссии постоянно ведутся вокруг нашей делегации в ТКГ. Есть страны и международные организации, которые хотят инвестировать в отдельные районы Луганской и Донецкой области Украины как по эту сторону линии разграничения, так и по ту. Только нужно создать условия”, — сказал Арестович.
Комментируя мнение американского генерала Бена Ходжеса в отношении конфликта на Донбассе, спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что эксперт предлагает начать двигаться в сторону реинтеграции с привлечения иностранных инвестиций и параллельно двигаться в военном отношении.
“Эти две клавиши, Ходжес считает, позволят поднять внимание к Украине на еще больший уровень в ЕС и НАТО, и показать, что мы серьезный игрок, который делает сильные шаги, для того, чтобы двигаться с ЕС и НАТО одновременно в решении целой цепи региональных конфликтов”, — резюмировал Арестович.
Напомним, по словам посла Франции Этьена де Понсена, за последние два года с учетом активной реализации вертолетного и корабельного проектов МВД Украины, гуманитарного проекта улучшения водоснабжения Мариуполя с перспективой его распространения на Луганскую область, общая стоимость всех экономических программ сотрудничества между Украиной и Францией составляет 800 млн евро.