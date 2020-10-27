Аваков обсудил с французской компанией поставку электрических локомотивов

“Переговоры состоялись при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Франция в Украине Этьена де Понсена и гендиректора „Укрзализныци“ Владимира Жмака. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали перспективы реализации проекта поставок электрических локомотивов Alstom с частичной локализацией их производства и технического обслуживания в Украине”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект начали в сентябре 2018 года, когда Alstom и “Укрзализныця” подписали меморандум о взаимопонимании, который официально закрепляет сотрудничество по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. Финансовая модель проекта предполагает привлечение кредитных средств Госказначейства Франции и других источников.

“Мы долго нарабатывали детали общего с французской стороной проекта и в ближайшее время можем выйти на подписание межправительственного соглашения, которое полностью будет удовлетворять потребности Украины. В том числе с учетом требований поставленных Президентом Украины в части локализации производства на украинских предприятиях”, — сказал Арсен Аваков.

Сообщается, что следующее заседание смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на конец ноября 2020 года.

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“Мы имеем очень устаревший парк локомотивов и нам стратегически необходимо его обновлять. На данном этапе мы заинтересованы в 50-ти двухсистемных электровозах способных транспортировать от 5500 до 6000 тонн груза. Эти локомотивы нужны нам с долгосрочной системой технического обслуживания и локализации производства в Украине. На втором этапе мы заинтересованы получить односистемные локомотивы”, — сказал Владимир Жмак.

Указано, что гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж заверил, что она сможет быть надежным и долгосрочным партнером для Укрзализныци и Украины.

“На рынке мы работаем уже много лет, и можем удовлетворить потребности Укрзализныци. Alstom имеет опыт работы на рынках с локализацией производственных и сервисных мощностей. Это усиливает нашу кооперацию и создает новые рабочие места. В частности, мы так работаем в Казахстане и Южной Африке”, — сказал Анри Пупар-Лафарж.

По словам посла Франции Этьена де Понсена, за последние два года с учетом активной реализации вертолетного (Airbus Helicopters) и корабельного (ОСЕА) проектов МВД Украины, гуманитарного проекта улучшения водоснабжения Мариуполя с перспективой его распространения на Луганскую область, общая стоимость всех экономических программ сотрудничества между Украиной и Францией составляет солидные 800 млн евро.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает приоритетными проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение рабочих мест.