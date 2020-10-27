Аваков обговорив з французькою компанією поставку електричних локомотивів

“Перемовини відбулися за участі надзвичайного і повноважного посла Республіки Франція в Україні Ет’єна де Понсена та гендиректора „Укрзалізниці“ Володимира Жмака. За дорученням Президента України Володимира Зеленського, сторони обговорювали перспективи реалізації проекту постачання електричних локомотивів Alstom із частковою локалізацією їх виробництва і технічного обслуговування в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проект започаткували у вересні 2018 року, коли Alstom і “Укрзалізниця” підписали меморандум про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Фінансова модель проекту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.

“Ми довго напрацьовували деталі спільного з французькою стороною проекту і найближчим часом можемо вийти на підписання міжурядової угоди, яка повністю буде задовольняти потреби України. В тому числі з урахуванням вимог поставлених Президентом України в частині локалізації виробництва на українських підприємствах” — сказав Арсен Аваков.

Повідомляється, що наступне засідання змішаної міжурядової комісії з економічного співробітництва заплановане наприкінці листопада 2020 року.

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“Ми маємо дуже застарілий парк локомотивів і нам стратегічно необхідно його оновлювати. На даному етапі ми зацікавлені у 50-ти двосистемних електровозах здатних транспортувати від 5500 до 6000 тонн вантажу. Ці локомотиви потрібні нам з довгостроковою системою технічного обслуговування і локалізацією виробництва в Україні. На другому етапі ми зацікавлені отримати односистемні локомотиви” — сказав Володимир Жмак.

Вказано, що гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж запевнив, що вона зможе бути надійним та довгостроковим партнером для Укрзалізниці та України.

“На ринку ми працюємо вже багато років, і можемо задовольнити потреби Укрзалізниці. Alstom має досвід роботи на ринках із локалізацією виробничих та сервісних потужностей. Це посилює нашу кооперацію та створює нові робочі місця. Зокрема, ми так працюємо у Казахстані та Південній Африці”, — сказав Анрі Пупар-Лафарж.

За словами посла Франції Ет’єна де Понсена, за останні два роки із врахуванням активної реалізації вертолітного (Airbus Helicopters) і корабельного (ОСЕА) проектів з МВС України, гуманітарного проекту покращення водозабезпечення Маріуполя з перспективою його поширення на Луганську область, загальна вартість всіх економічних програм співробітництва між Україною і Францією становить солідні 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає пріоритетними проекти, орієнтовані на додану вартість і збільшення робочих місць.