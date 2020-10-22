Криклій запевнив у пріоритетності максимальної локалізації виробництва електровозів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Максимальна локалізація виробництва сучасних електровозів в Україні залишається головним пріоритетом Міністерства інфраструктури в оновленні рухомого складу Укрзалізниці. На цьому наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій сьогодні, 22 жовтня, під час зустрічі з представниками компанії Alstom, інформує УНН.
Зазначається, що участь у зустрічі взяли перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак, директор з розвитку бізнесу Alstom Флоренц Дюфур, інші представники міністерства, УЗ та компанії Alstom.
"Владислав Криклій подякував представникам компанії за увагу та зацікавленість у співпраці з українською залізницею в питанні оновленні її тягового рухомого складу. Він також відмітив, що Україна відкрита для реалізації нових ініціатив, покликаних створювати та розвивати сучасну залізнично-транспортну інфраструктуру, і готова у повній мірі використовувати свій транзитний потенціал на найбільших міжнародних транспортних коридорах", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, "максимальна локалізація виробництва електровозів в Україні залишається пріоритетом".
У Мінінфраструктури також нагадали, що раніше "Укрзалізниця" оголосила про початок процесу відбору виробника електровозів для поновлення свого парку. У процесі реалізації проекту очікується досягнути рівня локалізації виробництва до 50%. В цілому Укрзалізницею заплановано придбати 205 нових магістральних електровозів, у тому числі 135 локомотивів змінного струму, 50 локомотивів постійного струму і 20 двосистемних локомотивів змінного/постійного струму (25 кВ/3 кВ).
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр Криклій розповів, які зміни передбачають мультимодальні перевезення.